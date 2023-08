Preço das casas diminui em Vila Franca de Xira e aumenta em Benavente

No concelho de Vila Franca de Xira o preço médio por metro quadrado baixou 0,7%, no entanto, na freguesia de Castanheira do Ribatejo atingiu o seu máximo histórico. Benavente é actualmente o concelho com as casas mais caras do distrito de Santarém e Mação mantém-se como o que tem o preço mais baixo.

O preço mediano das casas em Portugal atingiu um novo recorde, de 1.518 euros por metro quadrado, mais oito euros que em Maio, segundo os mais recentes dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mas contrariamente à tendência ascendente, em Vila Franca de Xira, município com mais de 100 mil habitantes, regista-se uma desaceleração de -0,7% em relação a Abril deste ano, de acordo com o portal de imobiliário Idealista.

Para esta desaceleração no concelho, onde o preço médio por metro quadrado custa 2.045 euros, contribuíram, no último mês, as habitações na União de Freguesias (UF) de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz com um decréscimo de 1,4%, na UF da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa com um decréscimo de 0,4% no último mês e de 3,5% nos últimos três meses, e na freguesia de Vila Franca de Xira onde a variação mensal é de -5,2% e a trimestral de -6,6%. As restantes continuam em sentido ascendente, sendo Castanheira do Ribatejo a freguesia onde há maior subida e onde o preço por metro quadrado atingiu um máximo histórico de 1.781 euros. Ainda assim é em Vialonga que o preço por metro quadrado é mais caro com um valor médio de 2.238 euros seguindo-se a UF da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa (2.193).

No concelho de Azambuja, também localizado no distrito de Lisboa, o preço por metro quadrado é de 1.267 euros. No distrito de Santarém, onde o valor médio é de 1.080 euros/m2, Salvaterra de Magos mantém-se acima da média com um valor de 1.478 euros/m2, mais 349 euros do que o concelho de Santarém (1.129) e Rio Maior (1.129). Também em Benavente o preço por metro quadrado (1.506) ultrapassa o da capital de distrito sendo actualmente, dos 21, o concelho mais caro para comprar casa com uma evolução de +14,7% em relação a Julho de 2022.

Mação continua a ser o concelho do distrito onde é mais barato comprar casa (534 euros/m2), seguindo-se os concelhos da Chamusca (640), Ferreira do Zêzere (709), Vila Nova da Barquinha (772), Alpiarça (778), Abrantes (802), Torres Novas (814), Alcanena (868) e Golegã (899). Nos quatro dígitos, por ordem decrescente, além dos já enumerados, estão Coruche (1.137), Constância (1.092), Almeirim (1.085), Cartaxo (1.077), Tomar (1.039), Ourém (1.006) e Entroncamento (1.001).