Agroglobal recebe seminário sobre a sustentabilidade empresarial

Seminário vai decorrer a 5 de Setembro no auditório da Companhia das Lezírias onde vão debater sobre projectos nacionais e desafios futuros relativos à sustentabilidade empresarial.

O seminário “Carbono Rural Nacional e políticas de sustentabilidade empresariais” vai decorrer no dia 5 de Setembro no auditório da Companhia das Lezírias, integrado na programação da Agroglobal, a maior feira agrícola nacional. Organizado pela 2BForest e pela CONSULAI, o seminário vai ter início às 14h30 e vai contar com duas mesas redondas sobre a sustentabilidade empresarial.

A apresentação do projecto “Certificação dos Serviços dos Ecossistemas” vai realizar-se às 14h45. Seguindo-se a mesa redonda que vai abordar projetos nacionais, tendo em conta a sustentabilidade empresarial. Na segunda mesa-redonda vão debater os desafios futuros da sustentabilidade empresarial, às 16h30. O evento vai terminar às 17h45 com um cocktail networking.