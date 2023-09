Seminário sobre aplicação de fertilizantes orgânicos de insectos

Com a participação da Agenda Mobilizadora InsectERA, decorre no dia 6 de Setembro na Agroglobal, no Cnema em Santarém, um seminário técnico dedicado à aplicação de fertilizantes orgânicos de insectos. O seminário é aberto às 15h30 pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, seguindo-se a apresentação da Agenda InsectERA, pela comissão executiva, e a partir das 15h45 iniciam-se as apresentações de vários temas, a começar por: WP InFrass – uma nova vida no solo, da responsabilidade da InnovPlantProtect. Às 16h00, Clarice Souza, da EntoGreen, fala dos resultados práticos no terreno do fertilizante de insecto e da mesma entidade Daniel Murta vai abordar o tema “de bagaço de azeitona a fertilizante”. A última intervenção com o tema “fertilizante orgânico de insecto – uma realidade hoje” cabe a Hartmut Nestler. Para finalizar há um debate.