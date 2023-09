Ourém atribui voto de reconhecimento a Pedro Machado

Na sequência do recente acto eleitoral para a Entidade Regional Turismo do Centro de Portugal a Câmara de Ourém atribuiu um voto de reconhecimento a Pedro Machado enquanto presidente que liderou os destinos da instituição ao longo de 16 anos, correspondente a quatro mandatos. “Durante o exercício das suas funções o trabalho desenvolvido na área do turismo na região centro, e em particular no concelho de Ourém, são uma realidade, contribuindo para a causa, crescimento e para a evidente preponderância deste sector deixando uma marca nos territórios e um legado importante para o futuro na nossa região”, afirma a autarquia em comunicado, acrescentando: “é com base nos resultados obtidos e num balanço extremamente positivo que o município de Ourém felicita Pedro Machado e suas equipas pela gestão, dedicação e frutos na presidência do Turismo do Centro de Portugal”.

Recorde-se que Pedro Machado vai ser substituído Raul Almeida, presidente da Câmara de Mira, que vai ter como vice-presidente a presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas (PS), que no início de Setembro abandona as funções autárquicas.