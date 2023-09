Incubadora HubsLisbon acolhe 18 empresas em Azambuja

A incubadora de empresas HubsLisbon Azambuja, um projecto de empreendedorismo da Câmara de Azambuja que começou a desenhar-se em 2020, foi oficialmente lançada a 31 de Agosto, dia em que as primeiras 18 empresas ali sediadas assinaram os contratos com a autarquia.

A cerimónia contou com a presença do presidente do município, Silvino Lúcio, que felicitou os empreendedores presentes pelo que já alcançaram com os seus projectos e deixou uma palavra de incentivo afirmando que trazem uma injecção de energia e de iniciativa alinhada com a vontade do município em rejuvenescer a comunidade empresarial do concelho.

Segundo o município, a pandemia trouxe “dificuldades” ao desenvolvimento deste projecto que “fez o seu caminho, passo-a-passo, criando condições para agora inaugurar o edifício HubsLisbon que, nesta fase, disponibiliza espaços e serviços colectivos de apoio ao processo de incubação virtual”. O edifício, que agora é sede de empresas de diversos sectores desde o mobiliário, à robótica e gestão hoteleira, fica junto à estação de comboios de Azambuja.