Escola Profissional de Tomar com diminuição acentuada de alunos

A diminuição acentuada no número de alunos da Escola Profissional de Tomar foi assunto na última reunião de executivo, realizada a 4 de Setembro, depois de Tiago Carrão, vereador do PSD, ter partilhado a sua preocupação com o futuro da escola. O vice-presidente Hugo Cristóvão (PS) explicou que o ensino profissional nas escolas públicas em todos os agrupamentos escolares do concelho, e do país, é uma das razões para o agravamento da situação. O esforço da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo em coordenar a oferta de formação no território não é suficiente com a “concorrência desleal”, referiu. O autarca mencionou que a falta de informações adequadas e a preferência dos alunos por permanecerem onde já estão contribuem para a dificuldade em combater esse declínio.

Embora as matrículas ainda não estejam totalmente encerradas, o panorama actual não é promissor. O vice-presidente mencionou que não há uma solução fácil para o problema, já que não é possível obrigar as famílias e os alunos a fazerem escolhas contra sua vontade. Se não houver forma de inverter a tendência, o futuro das escolas profissionais, não apenas em Tomar, mas em todo o país, pode estar comprometido, vincou.