Alcoentre convive e celebra o seu dinamismo e diversidade

Ruth Marlene, Tanya e Hugo Sampaio, para além da Banda Onda e Banda Enigma, são alguns dos artistas que animam musicalmente as festas de Alcoentre, em honra de Nosso Senhor Jesus dos Aflitos, entre 7 e 10 de Setembro.

Alcoentre, freguesia do concelho de Azambuja, é conhecida por ali se localizar o Estabelecimento Prisional de Alcoentre, criado em 1944 com o objectivo de constituir uma colónia agrícola destinada a reclusos em cumprimento de pena de prisão maior.

A sua função mantém-se, para além história de reclusos que após o cumprimento das penas, optaram por ficar a viver na localidade. Há outras histórias relacionadas com os produtos ali produzidos, nomeadamente os vinhos, que têm obtido alguns prémios em concursos regionais, nomeadamente os organizados pela Comissão Vitivinícola Regional Tejo.

Numa festa como a do próximo fim de semana, é possível que, nas tasquinhas, venha a ser servido vinho do Estabelecimento Prisional de Alcoentre, a par de outros produzidos na freguesia, onde também funciona, desde o início dos anos oitenta, o Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus com um importante pólo de formação profissional para reclusos.

Quermesse, artesanato, gastronomia e muita música são as principais atracções da festa que tem no programa diversas vacadas, para entretenimento dos amantes de actividades taurinas e ligadas à tradição local. A parte religiosa, missa e procissão, decorre no domingo à tarde. Uma referência também para o passeio de motas, uma apresentação do grupo de ginástica de Tagarro e as actuações da banda de música dos Bombeiros e do Rancho Folclórico de Alcoentre.