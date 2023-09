Casal da Azinhaga promove a saúde mental através de uma marca de roupa

Como podemos aumentar a tomada de consciência sobre saúde mental? Como podemos convidar as pessoas a estarem mais vezes no presente? Ou a terem um papel mais activo na promoção de uma sociedade mais gentil, consciente e compassiva? Estas foram três de várias questões que estiveram na base da criação da Curious Cotton, uma marca de vestuário fundada por Mário Rodrigues e Vanessa Esteves, um jovem casal na casa dos 30 anos que tem como missão deixar um legado para os seus dois filhos.

A residir na Azinhaga, no concelho da Golegã, aproveitaram o facto de Vanessa estar desempregada para criar um conceito que promete mudar a vida de todos os que o quiserem experimentar. O site da marca “Curious Cotton” foi lançado oficialmente em Fevereiro de 2023. “Começámos a pensar de que forma é que poderíamos ajudar as pessoas. A nossa missão é promover a saúde mental e consciencializar as pessoas para a necessidade de desmistificar o problema e começarem mais vezes a viver o presente”, refere a O MIRANTE Vanessa Esteves, formada na área da Acção Social. Mário Rodrigues, que exerce Psicologia Clínica em Torres Novas e organiza retiros de mindfulness e meditação, acrescenta: “a saúde mental é algo que tem de estar presente todos os dias. Trabalho com pessoas que sofrem de problemas relacionados com stress, ansiedade, dificuldade em gerir emoções, entre outros, simplesmente porque não conseguem sair do piloto automático. É importante implementar na rotina quotidiana momentos de autocuidado, de paragem e de gestão de stress”, vinca.

Mais do que uma marca de roupa, Curious Cotton pretende ser uma experiência dinâmica entre os que a vestem e os que a veem. Do vestuário fazem parte, por enquanto, aventais, t-shirts e almofadas de meditação. Cada peça de roupa traz uma questão ou um convite que pretende promover a prática de autocuidado para quem a usa, mas também com quem se interage. Para promover uma experiência mais sustentada, todos os convites são assentes em investigações científicas. Outras peças de vestuário possuem códigos de leitura (QR Codes) que remetem para endereços online que contém informação sobre exercícios relacionados com práticas de bem-estar, nomeadamente exercícios de respiração. As peças são produzidas numa fábrica em Minde. “Usamos apenas algodão orgânico e o nosso tecido não é tingido. O não tingimento do tecido poupa água e químicos em grande quantidade. Normalmente, a maior parte do consumo energético advém do processo de tingimento. Desta forma conseguimos reduzir o impacto em quantidade de água e reduzir o consumo energético até 90%”, refere Vanessa, sublinhando que o vestuário pretende ser versátil, para qualquer género e idade.

Paternidade como momento de viragem

Mário Rodrigues é natural da Carregueira, no concelho da Chamusca, e Vanessa Esteves nasceu em Odivelas, mas foi para a Carregueira na adolescência, mais ou menos na altura em que começaram a namorar. Vivem juntos desde 2015 e actualmente são pais de Miranda, de quatro anos, e Caio, de ano e meio. “Quando pensamos no nosso bem-estar é inevitável pensares no bem-estar das pessoas à tua volta. Essa necessidade aumentou muito a partir do momento em que tivemos filhos”, explica Vanessa. Mário recorda o momento em que começou a materializar a sua preocupação pelo bem-estar, isto é, a passar do pensamento para a acção. “É importante ser o mais prático possível e trazer leveza para as coisas. Esta é uma das formas de lidar com as situações desafiantes na vida”, conclui.