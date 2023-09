Corrida/Caminhada Lusical para apoiar os Bombeiros Voluntários de Alcanede

Primeira edição do evento vai decorrer a 15 de Outubro com partida da sede da empresa

A Lusical - Companhia Lusitana de Cal, com sede em Valverde, freguesia de Alcanede, vai levar a cabo uma Corrida/Caminhada solidária, a 15 de Outubro, com as receitas das inscrições, a reverterem na totalidade, a favor dos Bombeiros Voluntários de Alcanede. A Corrida, para maiores de 18 anos, terá uma extensão de 12 quilómetros e a caminhada 8 quilómetros e ambas têm início, a partir das 10h00, na sede da empresa, sendo a chegada junto aos quartel dos Bombeiros Voluntários de Alcanede, local onde será servida uma refeição volante, de porco assado no espeto.