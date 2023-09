Novo Banco juntou empresários num encontro na AgroGlobal

O Novo Banco juntou vários empresários num almoço no primeiro dia da Agroglobal, na terça-feira, 5 de Setembro, onde o banco marcou presença com um stand dirigido às empresas.

Paulo Vaz Tomé, do Novo Banco, com o jornalista António Costa

O Novo Banco juntou vários empresários num almoço no primeiro dia da Agroglobal, na terça-feira, 5 de Setembro, onde o banco marcou presença com um stand dirigido às empresas, apresentando os seus produtos direccionados ao sector agrícola e agro-industrial. A instituição bancária desenvolveu também uma importante iniciativa de mitigação das emissões de carbono decorrentes da participação na feira, na primeira edição na mudança de Valada para o CNEMA em Santarém.

No espaço do Novo Banco estiveram equipas de comerciais que acompanham o sector agrícola, disponíveis para ajudarem e esclarecerem todos os empresários que visitem o stand. “As Soluções Agricultura do Novo Banco destacam-se pela sua flexibilidade - adaptando-se à realidade de cada negócio e de cada empresa - e apoio ao investimento, à tesouraria e por toda a gama de seguros disponíveis para as empresas e para os seus colaboradores bem como soluções de recursos humanos”, refere o Novo Banco.