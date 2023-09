José Ferreira e Ramiro Marques são ceboleiros e não falham uma edição da FRIMOR

A secular FRIMOR – Feira Nacional da Cebola, em Rio Maior, esconde histórias do tempo em que a cebola era transportada em carroças e carros de bois quando as ruas se enchiam, porque era a única forma de adquirir os produtos, muitas vezes regados com o suor dos dias debaixo de um sol abrasador.

O MIRANTE esteve na inauguração da feira e falou com dois ceboleiros que vendem na FRIMOR há mais de meio século.

A FRIMOR – Feira Nacional da Cebola é o evento mais profundamente enraizado na memória colectiva da comunidade de Rio Maior, contando com cerca de três séculos de existência. Os produtos passaram a estar disponíveis a todo o momento, a actividade agrícola especializou-se e a oferta cultural tornou-se contante, mas há quem ainda venda as cebolas com o mesmo amor de há mais de 50 anos, como é o caso de José Ferreira, de 88 anos. Começou a acarretar cebola para a feira aos 22 e nunca mais falhou uma edição, explica a O MIRANTE.

O transporte era feito com as suas vacas de Alvorninha, no concelho de Caldas da Rainha, até Rio Maior. O percurso, que agora se faz em 15 minutos de carro, demorava cinco horas. Foi na FRIMOR que conheceu a actual companheira enquanto descarregava cebola. A cumplicidade cresceu e tiveram duas filhas; uma delas de 57 anos também ajuda no negócio. Há quatro anos baixaram a produção porque o cansaço e a idade não perdoam, mas houve um ano em que venderam 19 toneladas para a França. José Ferreira revela que os prémios que antigamente eram atribuídos ao ceboleiro com mais cebola e de melhor aparência serviam de motivação.

O agricultor explica que a cebola está pronta a ser apanhada quando tem a rama completamente seca, o que normalmente acontece na primeira semana de Agosto. Depois de apanhadas são deixadas a secar durante uns dias, protegidas do sol, para perderem a humidade em excesso. O próximo passo é “encabar”, como manda a tradição. Recorre-se à palha da própria cebola e a outra apanhada no rio para tornar a trança consistente. A família chega a andar com água acima da cintura. José Ferreira continua a preferir a enxada porque, afirma, as máquinas não fazem trabalho tão bom como o seu. O futuro do negócio está em aberto, já que a filha teria de abdicar do seu emprego.

O ceboleiro mais antigo

Ramiro Marques é o ceboleiro mais antigo da FRIMOR. O negócio passa de geração em geração e o bisneto de 10 anos acompanhou-o na feira. Aos 89 anos trabalha de manhã à noite e garante que a feira é “um luxo”. Antes tinha de construir a sua barraca, e recorda entre risos, passava o tempo a afugentar ratos. A apanha deste ano rendeu duas toneladas, entre cebola roxa, branca e valenciana, e o aumento no preço dos adubos obrigou-o a aumentar os preços. O mais antigo ceboleiro da FRIMOR está presente no Mercado de Santana, em Rio Maior, todos os domingos, disposto a receber os clientes com a mesma vitalidade com que recebeu O MIRANTE.