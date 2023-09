Clientes e parceiros da Moneris com condições especiais na Digital with Purpose

A Moneris participa na segunda edição da Digital with Purpose, um evento que conta com palestrantes de renome mundial, que trazem à discussão os desafios da biodiversidade, das cidades inteligentes e sustentáveis, das finanças, saúde ​ou da educação.

Organizado pela Iniciativa Global de e-Sustentabilidade (GeSI), o evento realiza-se nos dias 27, 28 e 29 de Setembro no Altice Arena em Lisboa​ e representa uma oportunidade para empresas dos sectores público e privado, indústrias verticais e cidades partilharem os benefícios e a sustentabilidade das soluções digitais.

Os clientes e parceiros da Moneris podem participar, beneficiando de condições especiais, nomeadamente um desconto de 33 por cento, bastando-lhes aceder ao registo, escolher a opção “Other” (no tipo de bilhete) e colar o código especial MONERISDWP23.