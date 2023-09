Novos brancos monocasta Sauvignon da Quinta da Lagoalva

O produtor de vinhos Quinta da Lagoalva – pertença da família Holstein Campilho e cuja propriedade é uma das maiores e mais antigas da região dos Vinhos do Tejo – tem já no mercado a colheita de 2022 do seu dueto de monocastas de Sauvignon Blanc, agora com imagens renovadas. Com vinificações e perfis distintos, o Lagoalva Sauvignon Blanc e o Lagoalva Barrel Selection Sauvignon Blanc complementam-se.

A casta Sauvignon Blanc teve a primeira plantação na Quinta da Lagoalva em 2004 e actualmente representa quase quatro dos 42 hectares de vinhas da quinta, instaladas em solos de aluvião na Lezíria ou Campo do Tejo.

Com um perfil jovem, fresco e aromático, ideal para o consumo do dia-a-dia, o Lagoalva Sauvignon Blanc (6,99 Euros) é branco amarelo citrino, com evidentes notas vegetais e fruta tropical, do nariz à boca – onde revela boa acidez, frescura e equilíbrio.

Com estágio em barrica de carvalho francês, o Lagoalva Barrel Selection Sauvignon Blanc (11,99 Euros) é um branco igualmente fresco, equilibrado e com boa acidez, mas com mais complexidade e estrutura, a pedir comida. A sua prova é desconstruída em mais do que uma camada. A recomendação é para que ambos sejam servidos frescos entre os 10 e 12.º.