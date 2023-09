Vila Franca de Xira investe mais 681 mil euros em ilhas ecológicas

O município de Vila Franca de Xira vai investir 681 mil euros na compra e instalação de novas ilhas ecológicas para deposição de resíduos urbanos. Os equipamentos terão a capacidade de três metros cúbicos nos indiferenciados, 5 metros cúbicos nos equipamentos destinados a papel e cartão, três metros cúbicos para os contentores dedicados ao vidro e haverá ainda equipamentos com um metro quadrado destinados apenas a receber resíduos biodegradáveis.

A proposta de aquisição, aprovada por unanimidade em reunião de câmara, visa melhorar a eficiência da recolha e gestão de resíduos indiferenciados, papel e cartão, embalagens, vidro e resíduos biodegradáveis no concelho. Após concurso público foi deliberada a contratação à firma Sotkon Portugal - Sistemas de Resíduos, por 681.027 euros, acrescido de IVA a 23%. A decisão, considera o município, demonstra o compromisso em aprimorar a gestão de resíduos urbanos promovendo a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida para os cidadãos.

Os novos equipamentos subterrâneos prometem facilitar a deposição de resíduos e contribuir para zonas urbanas mais limpas. A ideia da câmara é também combater a existência de lixo acumulado em torno das ilhas ecológicas do concelho, um cenário que ainda acontece com frequência e tem causado queixas da comunidade, como O MIRANTE tem noticiado.