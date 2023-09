Fertilizante orgânico de insecto suscita cada vez maior interesse

O Director Geral e Fundador da EntoGreen, Daniel Murta, apresentou a 6 de Setembro na Agroglobal, no seminário Insectera denominado “Fertilizante Orgânico de Insecto”, uma solução por ele desenvolvida para o bagaço de azeitona, um subproduto poluente e preocupante para os produtores de azeite.

Na sua apresentação foi demonstrada a importante capacidade de bioconversão das larvas da mosca soldado negro, que podem, segundo explicou, transformar cerca de 25 mil toneladas de bagaço de azeitona por ano, apenas na primeira unidade industrial da empresa.

Antes dele, Clarice Souza, investigadora daquela empresa, deu a conhecer o trabalho que está a ser desenvolvido na utilização insectos, como ferramenta para a produção de fertilizantes orgânicos, esclarecendo que alguns daqueles ensaios estão a ocorrer em culturas de mirtilo, uva e milho.

O seminário, organizado pela Agenda Mobilizadora InsectERA e promovido pela Câmara Municipal de Santarém, contou com a presença do presidente daquele município que, na abertura, destacou a importância que aquela agenda mobilizadora poderá ter para a região e para o país.

O Eng. António Campos, Secretário-Geral da agenda, fez a apresentação sumária do projecto, identificando os objectivos, bem como a forma de compromisso operacional entre as 42 entidades envolvidas, que pretendem criar um novo sector bioindustrial em Portugal.

A presença da Agenda Mobilizadora InsectERA, na AgroGlobal 2023, trouxe ao certame a apresentação de mais um conjunto de produtos inovadores revolucionários no sector agrícola.