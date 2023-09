Franquiada McDonald’s de Santarém e Torres Novas distinguida pela marca

Maria Emília Santos, franquiada da McDonald’s há 26 anos e actualmente responsável pelos restaurantes de Santarém e Torres Novas, foi distinguida com o Golden Arch Award 2024, um dos mais prestigiados prémios da marca.

Para a atribuição da prestigiante distinção, foram tidos em consideração os excelentes níveis operacionais e de satisfação dos clientes dos restaurantes de Maria Emília Santos; os programas de desenvolvimento das equipas e o contributo para o crescimento das vendas e para a notoriedade da marca.

Na divulgação da atribuição do prémio foi dado destaque ao “notável o trabalho realizado pela franquiada na comunidade onde se inserem os seus restaurantes”, nomeadamente através do seu envolvimento em “parcerias locais, eventos de cariz social e iniciativas de emprego”.

Para Maria Emília Santos, o Golden Arch Award 2024 funciona como estímulo e incentivo. “É com um enorme orgulho e sentido de responsabilidade que recebo mais esta distinção da McDonald’s. Agradeço à McDonald’s Portugal a confiança que sempre depositou em mim, ao longo destes 26 anos e à minha equipa que tem tornado possível levarmos a cabo os nossos sonhos e as nossas ambições”.