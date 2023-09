Concurso de Montras de Natal de Vila Franca de Xira vai ter novo regulamento

O concurso de Montras de Natal de Vila Franca de Xira, promovido pelo município desde 2020 para estimular as compras no comércio local, vai ter um regulamento que visa consolidar e expandir a iniciativa. Com o objectivo de manter viva e valorizar a tradição do concelho, bem como fomentar o contacto entre os comerciantes locais e os residentes, a competição natalícia ganha agora um enquadramento formal que vai estar em consulta pública para recolha de contributos.

A criação do regulamento é justificada com a boa receptividade dos comerciantes ao projecto. O documento aprovado por unanimidade em reunião de câmara estabelece os seguintes requisitos para as montras participantes: devem apresentar alegorias relacionadas com a quadra natalícia; devem estar devidamente iluminadas e visíveis ao público e devem estar disponíveis para visualização do júri durante as três primeiras semanas de Dezembro.

Serão atribuídos prémios monetários aos quatro primeiros classificados por freguesia ou união de freguesias: 2 mil euros para o primeiro prémio; 1.500 euros para o segundo; mil euros para o terceiro e 500 euros para o quarto classificado.

Todos os participantes receberão um certificado de participação no concurso “Montras de Natal” e um selo autocolante de “montra a concurso” entregue pelo júri no momento da avaliação. Os quatro primeiros classificados também receberão um selo especial para colocar nos seus estabelecimentos, durante a cerimónia de entrega dos prémios.