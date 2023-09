Ordem dos Engenheiros - Região Sul cria Bolsa de Mérito

A Ordem dos Engenheiros - Região Sul e o Bankinter Portugal criaram uma Bolsa de Mérito para estudantes do Ensino Superior com o intuito de promover a igualdade no acesso a oportunidades.

A Bolsa vai premiar três estudantes inscritos na Ordem dos Engenheiros - Região Sul a frequentar licenciatura, mestrado ou mestrado integrado em universidades ou institutos politécnicos da respectiva área geográfica, que sejam abrangidos por medidas de acção social no ensino superior e que tenham a média mais elevada entre os candidatos que cumpram estes critérios.

O estudante com melhor média beneficiará de uma bolsa de 1.500 euros; ao segundo melhor classificado será atribuída uma bolsa de 1.250 euros e o terceiro melhor receberá uma bolsa de 1.000 euros. As inscrições podem ser efectuadas através do e-mail bolsamerito@sul.oep.pt e decorrem até 31 de Dezembro.

Além da Bolsa de Mérito o protocolo celebrado entre as duas entidades permitirá que todos os membros e colaboradores da Ordem dos Engenheiros – Região Sul beneficiem de bonificação de spread de crédito habitação e outras condições preferenciais nos serviços e produtos disponibilizados pelo Bankinter Portugal.