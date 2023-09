Governo anuncia devolução de propinas por cada ano de trabalho em Portugal

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, anunciou que por cada ano de trabalho em Portugal o Governo vai devolver aos estudantes as propinas pagas no ensino público. Na Academia Socialista, que decorreu em Évora, António Costa anunciou várias medidas dirigidas aos jovens, entre elas, que por cada ano de trabalho em Portugal, o Governo vai devolver um ano de propinas pagas numa universidade pública do país, o correspondente a 697 euros. Esta medida, segundo o secretário-geral do PS, também se aplicará a jovens que beneficiam da Ação Social Escolar.

Já quanto aos mestrados António Costa salientou que os valores das propinas variam e, por essa razão, o executivo fixou o valor de devolução por ano de trabalho no país nos 1.500 euros, por cada ano de mestrado concluído.

Numa plateia com vários jovens, o secretário-geral do PS e chefe de Governo anunciou que a partir do próximo ano os jovens que assinalem 18 anos vão receber um “cheque-livro” e quem concluir a escolaridade obrigatória “receberá um passe que permitirá ter uma semana na rede das Pousadas de Juventude e quatro bilhetes de viagem na CP para conhecer a diversidade e beleza do país”.