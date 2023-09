Abertura do ano lectivo dos cursos para adultos na escola Jácome Ratton em Tomar

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Templários, com o apoio da Câmara Municipal de Tomar, aderiu à “Iniciativa Nacional de Educação de Adultos “Setembro, Mês da Alfabetização e das Literacias, #SMAL_2023”, promovida pela APEFA - Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos.

Neste âmbito, no dia 25 de Setembro, às 19h30, no auditório da Escola Secundária Jácome Ratton, proceder-se-á à cerimónia de abertura do ano lectivo dos cursos EFA (Educação e Formação de Adultos), PLA (Português Língua de Acolhimento) e Processos de RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências).

Posteriormente, no dia 27 de Setembro, às 19h30, no mesmo local, numa sessão aberta ao público, terá lugar o workshop “Cibersegurança - @educação que faz falta”.