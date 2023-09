Expo Alcanede promove economia local

A XIII Expo Alcanede, que integra também a XVII Mostra Gastronómica decorre entre 21 e 24 de Setembro. A inauguração e abertura das Tasquinhas, pelas 19h00 de quinta-feira, 21 de Setembro, vai contar com a animação da Bandinha da Moca, grupo musical da freguesia de Alcanede. Os espectáculos musicais serão uma constante durante todos os dias de feira com bandas e ranchos da freguesia e grupos de fora.

A feira tem uma importante componente empresarial e, nesse âmbito, no dia 22 realiza-se uma visita às pedreiras do Grupo Frazão e à fábrica da Lusical a partir das 14h00. Na vertente cultural, na mesma sexta-feira, pelas 18h00, é apresentado o livro “Curso de Guitarra”, de Filipe Montez. No último dia é apresentado o livro “Serranos Campinos e Bairrões - Etnografia e Falares do Ribatejo” da autoria de Francisco Serra Frazão e Luís Duarte Melo, pelas 15h00.