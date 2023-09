Escola Secundária Dr. Ginestal Machado premiada no Concurso Apps for Good

A Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, Santarém, conquistou o 2º Prémio no Concurso Apps for Good, organizado pela CDI Portugal, na categoria de ensino secundário. A equipa que representou a escola escalabitana foi composta por cinco alunos de cinco nacionalidades diferentes: Ana Mendes, Navroop Singh, Maha Imran, Olga Chepiga e Sheikh. O 1º lugar foi para a Escola Secundária de Nelas.

O Apps for Good é um programa educativo tecnológico que tem por objectivo investir na capacitação de jovens em áreas como a “resolução de problemas” e empreendedorismo digital. Tem ainda como finalidade preparar os jovens para os desafios actuais e futuros da carreira profissional. A final da 9.ª edição do programa Apps for Good decorreu no dia 20 de Setembro em Lisboa.

Segundo informação da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, a aplicação criada pelos alunos de Santarém designa-se Come in Guide e visa garantir uma ajuda personalizada aos imigrantes que chegam a Portugal, quer através da centralização da informação como também através da genial criação de um “banco de horas” onde os utilizadores podem de forma presencial ou à distância, ajudar quem estiver inscrito e demonstrar necessitar. As professoras Elsa Faria, Silvina Santos e Alice Dias acompanharam os alunos durante o processo que envolveu muito trabalho e dedicação.