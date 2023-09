ScaliSaúde aposta em medicina de proximidade com o utente

Ana Moreira Gomes, Médica Dentista, formada pela Universidade do Porto, abriu no início deste ano, a ScaliSaúde - Clínicas Médicas e Dentárias, em Santarém.

A abertura da clínica foi a concretização de um sonho da médica dentista e o objectivo é servir o Ribatejo em várias áreas da saúde, apostando num serviço de familiaridade e proximidade. “Sempre quis criar um espaço onde pudesse trabalhar em família”, sublinha Ana Moreira Gomes.

A ScaliSaúde conta com uma equipa jovem que, para além da sua capacidade profissional, dá importância à criação de laços de confiança entre os pacientes e o corpo clínico, proporcionando assim conforto durante os procedimentos.

As consultas disponibilizadas são as de Medicina Dentária (Generalista, Próteses, Implantes e Ortodontia); Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Nutrição, Psicologia e Terapia da Fala.

A clínica estabeleceu um conjunto de parcerias/protocolos que visam proporcionar aos pacientes uma maior rede de cuidados diversificados, em alguns casos com descontos adicionais.

Tem parcerias na área da fisioterapia (FisioAlfaro), Cuidados de pele e estética (Estética profissional Filipa Canelas) e Óptica (Eyes For You) e conta ainda com uma parceria com o Instituto Politécnico de Santarém.

A ScaliSaúde trabalha também com Cheques Dentista, Ticket Saúde, AdvanceCare + Dentinet e algumas convenções (em regime livre) como a ADSE, SAD PSP, GNR SAD e ADM. Durante o mês de Setembro, a ScaliSaúde disponibiliza uma campanha de 15% de desconto nas primeiras consultas de Medicina Dentária, Nutrição e Psicologia. A oferta é válida para marcações efectuadas até ao final do mês e realizadas até 7 de Outubro (sábado).

A Scalisaúde fica na Avenida Comendador José Manuel Cordeiro, loja 6A, Santarém, próximo à Escola Superior Agrária e Escola Superior de Saúde do IPSantarém.

O espaço foi desenhado de raíz para pessoas com mobilidade condicionada e dispõe de estacionamento gratuito. Funciona de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 19h00, e aos sábados, das 09h00 às 13h00. O contacto telefónico é o 962 155 156.