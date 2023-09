Águas do Ribatejo assinalou Dia Nacional da Monitorização da Água

No segundo trimestre de 2023 a Águas do Ribatejo (AR) teve um grau de cumprimento de 99,94%, após a realização de 2.194 análises.

Segundo a empresa esta é uma evidência de que a água que corre nas torneiras de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas é segura e de qualidade. A AR diz por isso serem bons motivos para celebrar o Dia Nacional da Monitorização da Água que se assinalou a 18 de Setembro.

A água residual que resulta dos vários usos da água em casa, na escola, nas empresas e nos espaços públicos também é sujeita a monitorização após tratamento nas mais de meia centena de Estações de Tratamento de Águas Residuais da AR. “A qualidade da água e a segurança no abastecimento são monitorizadas diariamente com recolha de amostras enviadas para análise em laboratório externo acreditado e cujos resultados são reportados à Entidade Reguladora (ERSAR) e divulgados no site da AR e nos sites dos municípios que integram a empresa intermunicipal”, diz a empresa em comunicado.