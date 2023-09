LPM apresenta novo Opel Corsa Electric em estreia nacional

A LPM está a comemorar 25 anos e assume a representação da marca Opel, enquanto concessionário e reparador autorizado em Santarém, Leiria e Caldas da Rainha. Ao mesmo tempo associa-se ao Leiria Sobre Rodas, sendo o patrocinador oficial do evento que decorre entre 29 de Setembro e 1 de Outubro. A empresa vai apresentar pela primeira vez neste evento o novo Opel Corsa Electric.

A empresa realça que “Leiria volta a ser a capital dos Clássicos, Super Desportivos, do Desporto Automóvel e das novidades do sector Automóvel”. Sobre o novo Opel Corsa Electric que vai poder ser visto no Leiria Sobre Rodas a LPM descreve-o como “o carro que traz a diversão de volta à condução”, e que é apresentado pela primeira vez em Portugal, no espaço LPM. “Com um design vencedor, uma tecnologia de automóvel de grande porte e energia eléctrica à prova do futuro, será impossível resistir-lhe”, salienta a empresa.

A LPM faz parte do Grupo NOV Automóveis, uma “sub-holding” do Grupo NOV, que neste sector tem actividade em diversas áreas no mercado nacional, nomeadamente no comércio de viaturas novas Peugeot, Opel, Fiat, Jeep, Abarth, Fiat Profissional, Ford, Volvo, Kia, Isuzu, Maxus e Piaggio Commercial, no comércio de viaturas usadas, na manutenção e reparação multimarca, na venda de peças de origem e aftermarket e ainda no aluguer operacional de viaturas.