Vomera assinala quatro anos de sucessos apostada em continuar a crescer

A Vomera enfrentou vários desafios e juntou na comemoração do 4º aniversário os fundadores, colaboradores e parceiros num momento de reflexão e convívio, perspectivando continuar a construir sólidas relações.

A empresa de construção e engenharia Vomera, em Santarém, está a comemorar quatro anos e recentemente juntou os fundadores, colaboradores e parceiros num almoço especial em ambiente festivo repleto de camaradagem e união. Com este momento criou-se a oportunidade para se reflectir sobre os últimos quatro anos, durante os quais a empresa enfrentou diversos desafios e alcançou sucessos notáveis, construindo sólidas relações.

Esta celebração decorreu nas futuras instalações hoteleiras L’ÉCOLE em Água Travessa e durante o almoço houve tempo para discursos, nos quais os fundadores expressaram a sua gratidão a todos os que contribuíram para o crescimento e sucesso da empresa. Foram partilhadas histórias inspiradoras e momentos marcantes a lembrar que estes quatro anos têm sido recompensadores.

O crescimento em quatro anos da Vomera levou a direcção da empresa a redefinir algumas estratégias de mercado e decisões de investimento. Mas continuou a reforçar o investimento no capital humano, que para a empresa é o seu maior valor. O que ficou demostrado com a união verificada durante o convívio, que também evidenciou a determinação e ambição para o futuro. A empresa quer para o futuro continuar a crescer e a alcançar novos patamares de sucesso nos próximos anos.

A Vomera é hoje uma marca de notável capacidade e uma referência ao nível da construção e engenharia. A empresa perspectiva continuar a crescer de forma consolidada e a fortificar os seus valores, sem esquecer o rigor, ambição e profissionalismo. A direcção da empresa, nas mãos de Sérgio Santos e Delphine Gerardo, aposta também na valorização da pluralidade das pessoas, na fortificação das medidas de protecção ambiental e no apoio a medidas de responsabilidade social, agradecendo a dedicação dos colaboradores e o engajamento dos parceiros.