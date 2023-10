Seminário online da InsectERA dia 11 de Outubro a partir das 10 horas

O Webinar - New Bioindustry - The future has already begun, seminário online promovido pela InsectERA decorre dia 11 de Outubro, a partir das 10h00. A participação é gratuita, mediante inscrição através de preenchimento de formulário.

A sessão começa com uma apresentação da Agenda Mobilizadora InsectERA e os oradores previstos para os três painéis do seminário são: Ricardo Assunção, da Egas Moniz School of Health and Science, e Paula Quinteiro, da Universidade de Aveiro.

A InsectERA visa possibilitar a industrialização e comercialização de inovadores produtos com base em insectos, tanto na área alimentar (alimentação animal e humana), como na de outras indústrias (cosmética ou bioplásticos) ou no inovador sector da biorremediação. A Agenda Mobilizadora abrange todo o ciclo de inovação, desde I&D até ao fabrico e comercialização dos produtos no mercado, apoiando-se na produção tecnologicamente avançada.