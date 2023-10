Turismo do Centro aplaude proposta de candidatura de Fátima a Património da Humanidade

O Turismo do Centro de Portugal considera que o conjunto monumental existente no Santuário de Fátima justifica plenamente a candidatura a Património da Humanidade, sugerida pelo historiador de arte, Vítor Serrão. O presidente da entidade que engloba cem municípios, entre os quais Ourém, de que faz parte Fátima, avançou à agência Lusa que o Turismo do Centro aplaude a ideia. “Na verdade, a qualidade do conjunto monumental e artístico que podemos apreciar no Santuário de Fátima é surpreendente e merece reconhecimento”, afirmou Raul Almeida.

Ao longo de décadas, recordou o responsável do Turismo do Centro, o Santuário “convidou alguns dos melhores artistas nacionais para deixarem o seu cunho no recinto sob a forma de obras de arte de grande qualidade”. “Este conjunto monumental justifica plenamente uma candidatura a Património da Humanidade da UNESCO”, sublinhou Raul Almeida.

O Centro de Portugal tem já quatro lugares classificados como Património da Humanidade: Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro da Batalha, Convento de Cristo, em Tomar, e Universidade de Coimbra, Alta e Sofia. “São todos a poucos quilómetros de Fátima, pelo que, a concretizar-se a ideia do professor Vítor Serrão, um percurso pelos cinco lugares com a classificação máxima da UNESCO seria mais um incentivo à sua descoberta em conjunto”, defendeu Raul Almeida.

Assim, a região “beneficiaria muito” com uma candidatura do Santuário de Fátima, até mesmo sem a atribuição do estatuto. “Mesmo que não fosse aprovada, motivaria novas visitas ao Santuário, com milhares de pessoas a descobrirem as obras de arte que actualmente são pouco divulgadas – incluindo pessoas cuja motivação não é religiosa, mas apreciadores de arte e do património”, diz o responsável do Turismo do Centro, referindo que essa entidade “está, naturalmente, disponível para participar numa candidatura”.

O reitor do Santuário de Fátima recusou comentar a possibilidade de candidatura à classificação pela UNESCO.