Loja Mercadona de Alverca abre em Novembro e está a recrutar pessoal

A Mercadona, empresa de supermercados, vai dar continuidade ao seu projecto de expansão em Portugal com a abertura de 5 novas lojas ainda este ano, sendo que uma nova loja abrirá em Alverca já em Novembro. Para esta nova loja, a Mercadona continua com os seus processos de recrutamento tendo oportunidades de emprego para vários horários: tempo inteiro, tempo parcial e nocturno.

As ofertas de emprego têm um período de formação com salário e contrato efectivo desde o primeiro dia. Além disso, durante esse período, todas as despesas estão a cargo da empresa – alimentação, transporte, estadia e também viagens a casa de 15 em 15 dias para todos os colaboradores.

A Mercadona possui uma política de Recursos Humanos diferenciada que aposta na construção de carreiras, na progressão salarial, na equidade, na promoção interna, que é uma das principais formas de valorizar e criar oportunidades de desenvolvimento, tratando-se de um recrutamento interno que visa procurar talento dentro da própria empresa, e uma política de formação, essencial na preparação do futuro de todos os colaboradores para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Os interessados podem apresentar a sua candidatura através do Portal de Emprego da Mercadona.