Seleccionador nacional de futebol feminino na Escola Superior de Desporto

O seleccionador nacional de futebol feminino, Francisco Neto, foi um dos convidados para a abertura oficial do Mestrado em Treino Desportivo e Pós-graduação em Gestão do Desporto, da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), do Politécnico de Santarém.

A sessão iniciou-se com as intervenções do director da ESDRM, Prof. Nuno Pimenta, que deu o mote para a abertura da mesa redonda dedicada à “Gestão do Desporto”, que foi moderada pelo docente da ESDRM, Abel Santos, e contou com a participação de Vítor Félix, presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Rodrigo Ramalho, Director do Departamento de Educação e Actividade Física do Município de Torres Vedras e ainda com Tiago Lopes, director do Clube Fitness Factory de Santarém.

Em declarações à Lusa, à margem da cerimónia de abertura, o seleccionador nacional destacou o crescente interesse pelo futebol feminino e o que isso representa para os alunos da Escola Superior de Desporto.

“Há cada vez mais clubes a tempo inteiro e mais agentes desportivos relacionados com o futebol feminino a serem profissionais e a poderem fazer carreira. É algo que tem crescido muito nos últimos tempos e para os alunos esta é uma oportunidade de entrarem no mercado de trabalho e no profissionalismo, que acredito que seja o que muitos sonham”, refere.

Para a coordenadora do Mestrado em Treino Desportivo, Prof.ª Carla Chicau, a presença de Francisco Neto e dos restantes convidados, na abertura do ano lectivo da oferta de 3º ciclo, demonstra a constante preocupação da Escola Superior de Desporto, em aproximar os estudantes daqueles que são os principais actores e que se destacam no mundo desportivo proporcionando-lhes uma saudável partilha de conhecimentos.

A ESDRM também contribuiu para o desenvolvimento do futebol feminino quando, em conjunto com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), desenvolveu o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Futebol Feminino 2014-2020, no qual a directora da FPF para o futebol feminino, Mónica Jorge (diplomada pela ESDRM), desempenhou um papel fulcral.