CUF abre Hospital de Dia Oncológico em Santarém

Os doentes são acompanhados por uma equipa multidisciplinar e além de tratamentos são disponibilizados exames especializados.

O Hospital CUF Santarém reforçou os seus serviços com a abertura do Hospital de Dia Oncológico sendo o único hospital privado do distrito a oferecer este serviço. Com este investimento o hospital pretende, além de reforçar o seu projecto clínico, contribuir para o bem-estar e qualidade de vida dos doentes oncológicos garantindo a acessibilidade a cuidados diferenciados na região.

No Hospital de Dia do Hospital CUF Santarém os doentes oncológicos “podem realizar tratamentos diários, sem deslocações longas e em conforto, sempre acompanhados por uma equipa especializada”. Dela fazem parte especialistas em oncologia médica, hematologia e enfermeiros especializados, além de uma gestora oncológica para apoiar os doentes nas questões processuais e administrativas. O hospital de dia funciona em articulação com as várias especialidades do Hospital CUF Santarém assegurando cuidados de saúde multidisciplinares, diferenciados e personalizados a cada doente oncológico, de acordo com a sua situação clínica. “A criação do Hospital de Dia Oncológico tem a mais-valia de possibilitar que os doentes possam, na sua área de residência, optar pelo sector privado para realizar os seus tratamentos evitando agora grandes deslocações sobretudo nos casos em que têm de o fazer várias vezes por mês”, refere Marisol Correia, oncologista no Hospital CUF Santarém. Além disso, realça a Hematologista, Mariana Leal Fernandes, “este serviço também permite um apoio mais próximo aos doentes porque o acompanhamento é feito pelos mesmos médicos que os diagnosticam e que os seguem em consultas no Hospital CUF Santarém”. O Hospital de Dia dá resposta a doentes oncológicos e hemato-oncológicos, com indicação para ciclos de tratamento de curta e média duração. O espaço está equipado com quatro cadeirões e um quarto individual, onde é possível administrar tratamentos, entre os quais quimioterapia, terapias alvo e imunoterapia. Neste serviço é também possível realizar exames de diagnóstico, como o mielograma (para avaliação da medula óssea), biópsia óssea, punção lombar, paracentese e toracocentese (para drenagem de fluidos a nível abdominal e pulmonar).