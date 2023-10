Centro Qualifica de Alcanena entregou de diplomas a 150 adultos

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Alcanena realizou no dia 27 de Setembro, no Cineteatro S. Pedro, em Alcanena, uma sessão solene de entrega de diplomas aos 150 adultos que, ultimamente, obtiveram o 9º ou o 12º ano através dos cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) ou de processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC).

Foram também entregues diplomas aos adultos que obtiveram uma certificação profissional através de RVCC PRO (em Logística, Bombeiro, Protecção Civil, Acção Educativa e Técnico Administrativo) e foram ainda entregues certificados aos estrangeiros que certificaram, neste agrupamento de escolas, o nível A2 de Português, Língua de Acolhimento.

A aposta na aprendizagem ao longo da vida é o lema do Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Alcanena que, além das certificações escolares e profissionais (estão-se a formar novas turmas nas áreas de Vendas, Geriatria e Estética), e do Português para Estrangeiros, tem agora também a oferta de formações de 25 ou 50 horas, por exemplo, em Inglês.