Reparação de muro que ameaçava casas em VFX saiu mais barata

A empreitada de reparação do muro de contenção de terras no Bairro da Mata em Vila Franca de Xira que abateu em Janeiro e colocava habitações em perigo vai custar menos 16 mil euros que o previsto. A proposta de revisão de preços em baixa foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. A empreitada, inicialmente orçada em 194.245 euros e adjudicada à firma Pinto Miranda – Engenharia e Construção, Unipessoal com um prazo de execução de 180 dias, teve a sua consignação a 27 de Abril.

Durante a execução da obra, diversos trabalhos foram identificados como sendo dispensáveis na empreitada. Entre eles estavam o suprimento da execução de um muro de gabião sobre o muro de contenção a ser construído, a supressão da impermeabilização das superfícies de betão enterradas do muro de contenção existente e a supressão da execução de valas de drenagem nas traseiras do muro de contenção existente.

A proposta agora aprovada prevê a dedução dos 16 mil euros do preço previamente acordado com a empresa, a quem não assiste, no entender do município, qualquer direito de indemnização pelo facto dos trabalhos a menos não terem um valor inferior em mais de 20% do preço contratual.

As chuvas fortes do último Inverno, recorde-se, fizeram as terras deslizar contra o muro, que não resistiu à pressão e ficou perigosamente tombado, deixando os moradores preocupados com a estabilidade da encosta. O vereador David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), já tinha alertado em reunião de câmara para a perigosidade da situação, já que o paredão suportava a pressão de toda a encosta sobranceira aos prédios e o deslizamento de terras não facilitou a situação.