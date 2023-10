Santarém no Salão Imobiliário e do Investimento de Paris

O Salão Imobiliário e do Investimento de Paris “A la découverte du Portugal” contou com a participação do município de Santarém. O objectivo foi divulgar as potencialidades para o sector imobiliário, promover os incentivos municipais destinados a apoiar potenciais grandes investimentos e os produtos turísticos que Santarém tem para oferecer. Segundo o município, a iniciativa permitiu captar investimento e oferecer momentos de contacto entre os diversos agentes, estimulando as oportunidades de negócio.

O certame, que se realizou de 22 e 24 de Setembro, no Espaço Champerret, em Paris, foi organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa e é o maior evento de promoção de Portugal na Europa, assumindo-se como uma oportunidade para dar a conhecer os activos imobiliários ao mercado francês, numa altura em que esta é uma das nacionalidades que mais investe em Portugal.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, diz que a primeira participação do município de Santarém no Salon du Portugal foi um sucesso. “É importante darmos a conhecer Santarém, além-fronteiras, como destino de excelência para viver, investir e/ou trabalhar. Esta plataforma de intercâmbios e encontros permitiu o contacto com dezenas de promotores imobiliários e a demonstração de interesse de vários investidores, tendo sido entregue a cada um informação sobre o território, os programas municipais de promoção e apoio ao investimento privado”, afirma.

Segundo o município escalabitano, este evento ficou também marcado pela proposta de Hermano Sanches Ruivo, vereador luso-descendente da Câmara de Paris, para colaborar e estabelecer conexões entre empresários franceses interessados em investir em Portugal.