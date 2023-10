Zona Livre Tecnológica de Abrantes com grupo de trabalho

A Zona Livre e Tecnológica (ZLT) de Abrantes começa a ganhar forma com a criação de um grupo de trabalho para a constituição da Zona Livre Tecnológica de Abrantes após despacho da Secretaria de Estado da Energia e Clima. Os objectivos do grupo de trabalho passam por definir a área de implementação da ZLT, propor o regulamento de funcionamento e especificar o âmbito de actuação do projecto, que incluirá a valorização da biomassa na região, entre outras fontes de energia. As conclusões vão ser apresentadas através de um relatório final até 31 de Outubro.

O despacho, publicado em Diário de República, indica que o grupo é constituído por representantes do gabinete da Secretária de Estado da Energia e Clima, da Direção-Geral de Energia e Geologia, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia e da Agência Portuguesa do Ambiente, a que se juntarão, por convite, representantes de outras organizações como a Comunidade Intermunicipal Médio Tejo, Agência Regional de Energia e Ambiente do Médio Tejo e Pinhal Interior Sul ou o Instituto Politécnico de Tomar, entre outros.