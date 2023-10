Noite de fados do restaurante A Bica em Santarém

A sexta-edição da “Grande Noite de Fados” do restaurante A Bica, no Cerco de São Lázaro, em Santarém, está marcada para terça-feira, 17 de Outubro. Actuam as fadistas Célia Leiria e Jaqueline Carvalho, acompanhadas por Pedro Amendoeira e Alexandre Silva. O jantar, com início às 20h00, tem como menu: bolinhos de alheira com molho de mostarda e mel; fatiado de porco com redução de Vinho do Porto e batata campestre. Termina com um strudel de maçã com bola de gelado. É necessária marcação prévia, através do telefone 243 352 143.