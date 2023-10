Farmácia em Tomar escolhida para lançamento da campanha nacional de vacinação

A farmácia Torres Pinheiro, em Tomar, foi escolhida para o lançamento nacional da campanha de vacinação contra a gripe e a Covid-19, que está a decorrer nas farmácias comunitárias e nos centros de saúde. O estabelecimento situado na Rua Corredoura, com quase século e meio de existência, acolheu os dirigentes dos diversos serviços responsáveis por este processo, nomeadamente o secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, que frisou a importância do trabalho em parceria, que envolve um vasto conjunto de entidades, tendo como objectivo final garantir o bem-estar dos cidadãos e manter os elevados níveis de vacinação.

O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Mota Filipe, salientou a importância da criação deste serviço de proximidade, que envolve cerca de 2.500 farmácias, onde as vacinas são administradas com toda a segurança, incluindo a capacidade de resposta a reacções adversas. O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, congratulou-se com a escolha da cidade e deste espaço simbólico para o lançamento da campanha, sublinhando a disponibilidade do município para continuar a exigir como a colaborar com o Ministério da Saúde com vista a dar as melhores condições aos cidadãos. No final da sessão os participantes foram testemunhas da vacinação de uma utente.