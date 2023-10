Bolsas de estudo na área da saúde do concelho de Rio Maior

A 3ª edição das Bolsas de Estudo Eduardo e Manuela Agostinho está a decorrer até 31 de Outubro. Instituídas pela Clínica Hudora, para apoiar alunos do ensino superior na área da saúde, estas bolsas inserem-se no âmbito da responsabilidade social da empresa. Para o director clínico da Hudora, Eduardo Agostinho, esta iniciativa é um contributo importante para aqueles que necessitam de apoio para prosseguir os seus estudos.

Estas bolsas de estudo estão disponíveis para todos os alunos do ensino superior que cumpram as condições previstas em regulamento que pode ser consultado nas redes sociais e no sítio na internet da Hudora (www.hudora.pt).