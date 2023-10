Politécnico de Santarém distinguido com o selo Estudante-Atleta”

O Politécnico de Santarém foi distinguido com o selo “Estudante-Atleta”, pelo Instituto Português do Desporto e Juventude. Para a atribuição daquela distinção, criada no ano passado, é considerada a implementação de condições suportadas em regulamentação própria, metodologias, infra-estruturas, recursos, instrumentos e iniciativas que se destinem ao efectivo apoio estrutural do estudante-atleta.