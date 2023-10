Restaurante Casa Chef Victor Felisberto recebeu o Prémio Biosphere

O Restaurante Casa Chef Victor Felisberto, de Abrantes, recebeu o Prémio Biosphere, que é atribuído pelo Instituto de Turismo Responsável que distingue organizações e empresas que demonstram um compromisso excepcional com práticas sustentáveis na indústria do turismo e hotelaria.

Numa nota de imprensa, em que anuncia a distinção, o restaurante recorda que é um dos representantes da gastronomia na comunidade e que a mesma “representa o compromisso inabalável com o impacto positivo” que quer ter na comunidade e no mundo, “em questões como a sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e turismo responsável”.