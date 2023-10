Turismo do Alentejo e Ribatejo presente em bienal para promover património das regiões

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo vai marcar presença na AR&PA Bienal Ibérica de Património Cultural. O objectivo da entidade é promover as ofertas turísticas ligadas ao património cultural e industrial das duas regiões. A bienal realiza-se em Angra do Heroísmo, nos Açores, entre os dias 12 a 15 de Outubro.

No âmbito do evento, a entidade vai participar em várias iniciativas, como por exemplo a “talk” “Património Imaterial – Um Património de Futuro”, onde o vice-presidente, Pedro Beato, vai dar a conhecer as estratégias e projectos que a instituição tem vindo a implementar para salvaguardar e promover o património das duas regiões. “O Alentejo e o Ribatejo têm várias manifestações inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, sendo que cinco fazem parte das listas da convenção da UNESCO para a salvaguarda do património cultural imaterial. Com a participação nesta bienal de referência, pretendemos apresentar as apostas que temos vindo a fazer na valorização e promoção destes nossos bens identitários”, afirma Pedro Beato.

No decorrer do evento, destaca-se também a presença no Innovation Point, onde será apresentado o projecto intitulado “Da Salvaguarda à Dinamização do Património Cultural Imaterial - Uma Nova Perspetiva para a Criação de Experiências”; assim como na iniciativa de divulgação do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial - que o Alentejo e o Ribatejo integram com 23 recursos - e no “Tourism Talks: A Tecnologia no Património Industrial”, onde vão ser dadas a conhecer as boas práticas implementadas no Parque Mineiro de Aljustrel. No âmbito das actividades de educação patrimonial em permanência, vai ser promovida uma visita virtual à mina de Aljustrel.