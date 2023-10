Figo preto de Torres Novas em destaque na Feira dos Frutos Secos

A 36ª Feira Nacional dos Frutos Secos decorreu de 4 a 8 de Outubro em Torres Novas. O certame recebeu milhares de visitantes que provaram os frutos secos de dezenas de produtores da região ribatejana e do país. Na inauguração estiveram presentes o presidente de câmara, Pedro Ferreira, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, o presidente e a vice-presidente do Turismo do Centro de Portugal, Raul Almeida e Anabela Freitas, e vários autarcas do concelho.

No seu discurso, Pedro Ferreira começou por lembrar os tempos de infância em Torres Novas, nomeadamente na Rua de Miguel de Arnide onde cresceu a olhar para a Serra de Aire e Candeeiros e a sentir o cheiro aos figos e à “caldeirada” dos figos que iam para a destilaria. Destacou ainda o orgulho que sente pelo figo preto de Torres Novas ser “único a nível mundial” devido a factores como o microclima. O autarca relembrou que a produção de figo foi fonte de subsistência para muitos torrejanos “que, de forma indirecta, criaram esta feira”. Os produtos transformados são outra fonte de riqueza para o concelho, enquanto se valoriza o legado dos antepassados, acrescentou o presidente de câmara. “Temos o dever de os preservar porque são produtos bons”, referiu.

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, deixou uma palavra de incentivo aos torrejanos para continuarem a valorizar a produção de produtos endógenos, nomeadamente o figo preto. A governante considera que o trabalho de produção e transformação é como um motor de desenvolvimento que estimula o comércio local e de proximidade. “Consumir produtos locais e da época diminui a pegada ecológica, ajuda a economia local e as pessoas, sendo necessário valorizar a pequena agricultura e familiar”, referiu, acrescentando que o turismo na região vive muito da gastronomia, dos produtos locais e das tradições.