Jovens empreendedores lançam “Google do Emprego” que ajuda a encontrar vagas de trabalho

Um grupo de jovens empreendedores lançou “Google do Emprego” que usa a inteligência artificial para facilitar a visualização de milhares de vagas de emprego de forma rápida e gratuita disponibilizadas em sites e portais online de emprego em Portugal, como o LinkedIn e o Net Empregos. O projecto denominado de RestartUs (Recomeçar) foi criado por um casal na Austrália e recém-lançado em Portugal por um grupo de jovens empreendedores. A intenção é diminuir o desemprego em Portugal através do aumento do número de empregos principalmente nos sectores da restauração, turismo e construção civil que sofrem com a baixa ou média qualificação de mão de obra.

Um dos principais objectivos é reverter o valor recorde que a economia informal atingiu de cerca de 34% do PIB português, em 2022, segundo o estudo da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. A ferramenta permite procurar vagas por região permitindo ao trabalhador encontrar emprego perto da área de residência o que contribui para a sua qualidade de vida e do meio ambiente. O “Google do Emprego” concentra mais de 20 mil recrutadores e de 180 cargos diferentes, contando já com mais de 12 mil pesquisas diárias. A plataforma permite também salvar as vagas favoritas, disponibiliza um criador de currículos e sessões de mentoria para o treinamento dos candidatos.

A lenta recuperação económica portuguesa pós-covid e o aumento do número de desempregados em Portugal, desde Outubro de 2022, são alguns dos motivos do lançamento da RestartUs. Portugal foi o país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) onde a taxa de desemprego mais aumentou no segundo semestre de 2022. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em Janeiro de 2023, a taxa de desemprego era de 7,1%, enquanto que em Outubro de 2022 era de 6%.

“Acreditamos que estamos a transformar a forma como as pessoas procuram emprego. Para isso, reunimos um time de experts em tecnologia, inteligência artificial e recursos humanos. A nova ordem geopolítica obriga-nos a pensar na problemática do fluxo migratório crescente, na precarização do trabalho, desemprego, e consequente aumento da economia informal. Esperamos que esta nova ferramenta ajude ao máximo os trabalhadores, e que revolucione a economia local e a inclusão social nas comunidades mais vulneráveis de Portugal”, frisou Filipe Cordeiro, jovem empreendedor responsável pela RestartUs em Portugal.