Quinze “patudos” acompanhados pelos donos juntam-se para realçar importância do exercício físico.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Donos de animais quiseram mostrar as mais-valias de partilhar a vida com um animal. fotoDR

Primeira “cãominhada” do Hotel Canino Nobel Cannis

Sensibilizar para a importância de fazer exercício físico com a melhor companhia, foi o objectivo da primeira “cãominhada” organizada pelo Hotel Canino Nobel Cannis, que juntou quinze cães e os respectivos donos ao longo de um percurso de 5 quilómetros.

A “cãominhada” teve como principal ponto de passagem o centro da vila de Golegã e foi o primeiro evento do género na região e, no final houve um pequeno convívio e “cãovívio”. Outros dos objectivos da iniciativa foi dar a conhecer o Hotel Canino Nobel Cannis, a funcionar na Golegã e os seus serviços. Muitos participantes sugeriram a realização de outras “cãominhadas”.