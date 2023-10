Setenta alunos estrangeiros no Politécnico de Santarém em programas de mobilidade

Cerca de 70 estudantes de 20 nacionalidades vão frequentar o Instituto Politécnico de Santarém, durante um período de mobilidade proporcionado pelo Programa Erasmus e outros programas de mobilidade internacional de estudantes, como o Programa Pedro Álvares Cabral, com países da América Latina e o Programa de Mobilidade da Associação das Universidades de Língua Portuguesa – AULP, com o mundo lusófono.

Durante o próximo semestre os estudantes de mobilidade vão frequentar as aulas das licenciaturas do IPSantarém ou realizar estágios e a comunidade académica no seu todo(estudantes, docentes e funcionários) pode enriquecer-se no contacto com estudantes oriundos de países como Albânia, Bélgica, Brasil, Cabo-Verde, Escócia, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Hungria, Itália, Kosovo, Lituânia, Países Baixos, Polónia, República Checa, Roménia e Turquia. A sessão de boas vindas aos estudantes estrangeiros decorreu a 29 de Setembro.