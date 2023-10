O Grupo Bankinter regista uma evolução positiva no terceiro trimestre de 2023, mostrando o potencial da instituição para continuar a crescer e a alcançar maiores quotas de mercado e resultados. O banco realça que o contexto de taxas de juro mais elevadas refletiram-se em crescimentos em todas as rubricas da conta de resultados e em todos os rácios: rentabilidade, capital e eficiência.

O grupo alcançou a 30 de setembro de 2023 um resultado que supera pela primeira vez a barreira dos 1.000 milhões de euros, o que representam um crescimento de 66,8% face há um ano. O banco informa que relativamente aos resultados líquidos, ascendem a 684,7 milhões de euros, mais 59,2% do que no mesmo período de 2022, e isto apesar de contabilizar este ano o pagamento do novo imposto sobre o setor financeiro, que para o Bankinter foi de 77,5 milhões de euros.

Os activos totais do Grupo situam-se a 30 de Setembro nos 108.362,7 milhões de euros. Quanto aos recursos dos clientes de retalho, chegaram aos 78.258 milhões de euros, mais 2,6% do que há 12 meses, com uma redução na carteira de contas à ordem, mas, em paralelo, com um forte crescimento na rubrica de depósitos a prazo. Assim, o total de recursos geridos fora de balanço regista um crescimento de 17% em relação ao valor de há um ano. Todo este crescimento em recursos, dentro e fora de balanço, demonstra a capacidade do banco para atrair e captar clientes, num contexto muito competitivo.