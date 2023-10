Fábrica da Mitsubishi estabelece parceria formativa com Politécnico de Tomar

A fábrica da Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE), instalada em Tramagal, vai iniciar em 2024 um projecto formativo para os seus cerca de 600 trabalhadores, em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar (IPT). Em comunicado, a MFTE, que produz camiões Canter para toda a Europa a partir da fábrica instalada no concelho de Abrantes, indica que “a aposta da unidade de produção da Mitsubishi Fuso no Tramagal na formação contínua levou ao estabelecimento de bases para uma parceria com o Instituto Politécnico de Tomar”, tendo acrescentado que “o novo programa de formação para colaboradores tem início no segundo semestre de 2024”.

Com o programa, acrescenta, “pretende-se alcançar um maior desenvolvimento dos colaboradores e possibilitar perspectivas de carreira, numa altura em que a empresa atravessa uma fase de crescimento e procura aumentar o número de postos de trabalho, especialmente nas áreas de engenharia e produção de veículos eléctricos”.

Segundo a mesma nota da MFTE, “a preparação da força de trabalho para os desafios da mobilidade eléctrica e a chegada de novas tecnologias como alta tensão, sistemas de transmissão”, a par dos “mais recentes desenvolvimentos em matérias de segurança e assistência ao condutor” são o foco actual da empresa, que recentemente ultrapassou a barreira de 600 colaboradores.