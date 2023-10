Incertezas futuras condicionam investimento na Rodoviária do Tejo

A sustentabilidade do sistema e dos operadores de transporte público foi um dos temas abordados esta manhã no seminário Mobilidade Mais que decorreu em Lisboa.

Sónia Ferreira, administradora na Rodoviária do Tejo foi uma das oradoras convidadas e considerou que só é possível prestar um bom serviço à população se as empresas forem auto-suficientes.

A O MIRANTE a responsável disse que a Rodoviária do Tejo investia todos os anos entre quatro a cinco milhões de euros mas a situação alterou-se nos dois anos de pandemia. “Foram dois anos sem grande investimento por causa da dúvida quanto ao futuro.

Neste momento independentemente do que possa acontecer continuamos a investir, inclusive na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. Não com tanto potencial porque não sabemos como vai ser a dinâmica no futuro”, segundo Sónia Ferreira.

A empresa debate-se com a dificuldade em contratar motoristas e pessoal para fazer a manutenção da frota que conta com 600 viaturas.

*Noticia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE