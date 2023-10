Escolas de Ourém vão proceder à substituição de caixilharias

O salão nobre do edifício-sede da Câmara de Ourém foi, na manhã de 16 de Outubro, palco da assinatura do auto de consignação que vai viabilizar a substituição de caixilharias nas Escolas Básicas de Rio de Couros e de Casal dos Bernardos. O auto de consignação, firmado pelo presidente da câmara municipal, Luís Albuquerque, pelo representante da firma adjudicatária (Shoperfil, Lda) e respectivos técnicos municipais responsáveis pelo acompanhamento da intervenção, tem associado um investimento de aproximadamente 33.500 euros.

A empreitada vai possibilitar a substituição das actuais caixilharias por outras mais eficientes, que atenderão aos padrões mais modernos de eficiência energética e conforto nas Escolas Básicas de Rio de Couros e de Casal dos Bernardos.

A medida faz parte dos esforços contínuos da Câmara de Ourém para melhorar as infraestruturas escolares do concelho proporcionando um ambiente mais propício à aprendizagem.