Trinta anos do Grupo Pereira celebrados com destaque na lista das maiores da região

A Padaria e Pastelaria Pereira, em Abrantes, celebrou 30 anos de actividade a 13 de Outubro e, mais uma vez, foi destacada, pela Informa D&B - Serviços de Gestão de Empresas, como uma das 500 maiores empresas do distrito de Santarém.

O Grupo conta com três empresas; A Padaria Pastelaria Pereira, os Sabores do Ti Pereira (balcões com venda ao público) e o Monte Salvador (exploração agropecuária, criada com intuito e aproveitar o desperdício de farinhas e pão, provenientes dos balcões e da fábrica, que são transformadas em ração bovina).

A Manuel Carlos da Silva Pereira & Filhos, Lda, mais conhecida por Padaria Pastelaria Pereira, em Abrantes, nasceu da audácia e coragem de Manuel Pereira. Os seus alicerces são cimentados diariamente, pelo trabalho, empenho, dedicação e brio profissional de toda a sua equipa, tem mantido a sua posição no mercado, demonstrando ser merecedora do slogan “A arte de bem fazer” que adoptou.

Manuel, Rui e Tiago Pereira, são os responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento da empresa. Por eles passam todas as responsabilidades de organização, planeamento e gestão, mas, também, são os primeiros a pôr as mãos na massa, porque consideram que só assim faz sentido.

Actualmente têm cerca de 120 colaboradores, cozem mais de seis toneladas de farinha por dia, e contam com 32 carrinhas de entregas/vendas porta-a porta, com as quais levam os seus produtos de padaria e pastelaria a inúmeras localidades dos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa e Leiria.

Ao longo da sua existência, a Padaria e Pastelaria Pereira tem mantido a qualidade dos seus produtos, garantindo desse modo a satisfação dos seus clientes. Há uma constante preocupação com a escolha de ingredientes frescos e naturais, não esquecendo nunca as receitas tradicionais, um dos segredos do seu sucesso.